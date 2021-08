Criança mata mãe acidentalmente após encontrar arma que pertencia ao pai

Uma criança matou acidentalmente a mãe após encontrar uma arma que pertencia ao pai. O acidente aconteceu enquanto a mulher participava de uma videochamada de trabalho. O caso aconteceu na Flórida (EUA). As informações foram divulgadas pelo Uol.

Uma pessoa que participava da reunião virtual acompanhou todo o ocorrido e contou às autoridades quando viu a criança e ouviu um barulho, e que logo em seguida a mãe, Shamaya Lynn, de 21 anos, caiu para trás. A mulher, que tinha outro filho pequeno, não resistiu aos ferimentos e foi encontrada morta pelos paramédicos em seu apartamento.

De acordo com o Departamento de Polícia de Altamonte Springs, ela apresentava ferimentos na cabeça. "Os investigadores determinaram que o ferimento foi causado por uma criança que encontrou uma arma carregada, deixada sem segurança por um adulto no apartamento", informou a polícia.

Nenhuma das crianças se feriram e ambas estão agora sob os cuidados de parentes, de acordo com o canal norte-americano Welsh2.

Uma investigação está em andamento para saber se alguma acusação será feita contra o pai dos menores, responsável pela arma. O caso está sob os cuidados do Gabinete do Procurador Estadual do condado de Seminole. "Se você possui uma arma de fogo, por favor, mantenha-a trancada e protegida", recomendou o policial Roberto Ruiz Jr, à Fox News americana. "Incidentes como esse poderiam ser evitados”