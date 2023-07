Criança de sete anos morre em piscina lotada sem que ninguém perceba; veja dicas de segurança

Uma criança de apenas sete anos morreu afogada após cair em uma piscina lotada. Ninguém notou que o menino estava se afogando e a tragédia só foi percebida quando o garoto ficou imóvel, flutuando sobre a água. O caso ocorreu em Rostov-on-Don, na Rússia.

Câmeras de segurança presentes no local mostram o momento em que a criança pula na piscina. Ele tem dificuldades para se manter sobre a água e se debate, tentando não se afogar. O garoto está cercado de outras crianças e adultos, que não reparam no seu desespero, até que ele fica imóvel.

Finalmente uma mulher nota o ocorrido e retira a criança da água. Entretanto, o garoto já foi tirado da piscina sem vida. Um representante do Ministério de Situações de Emergências da Rússia classificou o caso como uma tragédia e afirmou que as piscinas localizadas na cidade passarão por uma vistoria de segurança e que irão contar com equipes de resgate no local.

Cuidados com crianças em piscinas

Cuidar de crianças em piscinas é uma tarefa importante e requer muita atenção e responsabilidade para garantir a segurança dos pequenos. Aqui estão algumas orientações importantes para cuidar de crianças em ambientes aquáticos:

Supervisão constante : Nunca deixe uma criança desacompanhada em uma piscina, mesmo que ela saiba nadar. Designe um adulto responsável para supervisionar as crianças o tempo todo enquanto estiverem na água.

: Nunca deixe uma criança desacompanhada em uma piscina, mesmo que ela saiba nadar. Designe um adulto responsável para supervisionar as crianças o tempo todo enquanto estiverem na água. Atenção às profundidades : Verifique a profundidade da piscina e garanta que as crianças estejam em áreas adequadas para a sua idade e habilidade de nadar.

: Verifique a profundidade da piscina e garanta que as crianças estejam em áreas adequadas para a sua idade e habilidade de nadar. Uso de dispositivos de flutuação : Para crianças que ainda não sabem nadar ou são iniciantes, é aconselhável que elas usem dispositivos de flutuação, como coletes salva-vidas ou braçadeiras. No entanto, lembre-se de que esses dispositivos não substituem a supervisão adequada.

: Para crianças que ainda não sabem nadar ou são iniciantes, é aconselhável que elas usem dispositivos de flutuação, como coletes salva-vidas ou braçadeiras. No entanto, lembre-se de que esses dispositivos não substituem a supervisão adequada. Ensine as regras básicas : Explique às crianças as regras de segurança na piscina, como não correr na área molhada, não empurrar outras pessoas para a água, não mergulhar em partes rasas, etc.

: Explique às crianças as regras de segurança na piscina, como não correr na área molhada, não empurrar outras pessoas para a água, não mergulhar em partes rasas, etc. Ensine a nadar : Incentive as crianças a aprender a nadar o mais cedo possível. Aulas de natação podem ajudar a aumentar a confiança e a habilidade na água.

: Incentive as crianças a aprender a nadar o mais cedo possível. Aulas de natação podem ajudar a aumentar a confiança e a habilidade na água. Conheça as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) : É importante que os adultos que cuidam das crianças na piscina tenham conhecimento básico de RCP para agir rapidamente em caso de emergência.

: É importante que os adultos que cuidam das crianças na piscina tenham conhecimento básico de RCP para agir rapidamente em caso de emergência. Barreiras de segurança : Se você possui uma piscina em casa, instale barreiras de segurança, como cercas com fechaduras, para evitar que crianças pequenas acessem a piscina sem supervisão.

: Se você possui uma piscina em casa, instale barreiras de segurança, como cercas com fechaduras, para evitar que crianças pequenas acessem a piscina sem supervisão. Proteção contra o sol : Proteja as crianças dos raios solares usando protetor solar, chapéus e roupas adequadas para evitar queimaduras solares.

: Proteja as crianças dos raios solares usando protetor solar, chapéus e roupas adequadas para evitar queimaduras solares. Evite brinquedos grandes : Limite o uso de brinquedos grandes e flutuadores infláveis que possam atrair as crianças para áreas mais profundas da piscina.

: Limite o uso de brinquedos grandes e flutuadores infláveis que possam atrair as crianças para áreas mais profundas da piscina. Esteja preparado para emergências: Tenha um telefone ou dispositivo de comunicação próximo à piscina para que possa chamar ajuda rapidamente em caso de emergência.

Garantir a segurança das crianças é a responsabilidade de todos os adultos presentes. Ao seguir essas orientações e manter a vigilância constante, você pode criar um ambiente mais seguro e agradável para as crianças desfrutarem da piscina.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)