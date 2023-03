Após cair em balde, bebê de um ano morre afogado

Um bebê com 1 ano e 9 meses de idade faleceu ao se afogar em um balde com água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à criança, tentando realizar manobras de reanimação, mas a bebê não resistiu e faleceu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, a mãe do bebê usava o balde para levar roupas e não percebeu quando a criança caiu. Ao ver o filho se afogando, a mulher pediu socorro, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a criança foi encontrada em parada cardiorrespiratória. “Mesmo após os esforços das equipes foi constatado o óbito”, disse o Corpo de Bombeiros.

Agentes da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram na residência onde aconteceu o acidente. O caso foi registrado na Polícia Civil, que deve investigar a situação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).