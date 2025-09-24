Capa Jornal Amazônia
Cratera de 900 metros se abre em avenida movimentada de Bangkok, na Tailândia

O incidente aconteceu próximo a um hospital da capital tailandesa

Lívia Ximenes
A cratera tem cerca de 50 metros de profundidade (Reprodução / Instagram)

Uma cratera se abriu em meio a uma avenida movimentada de Bangkok, capital da Tailândia. Com 900 metros quadrados e cerca de 50 metros de profundidade, o buraco ficou próximo a um hospital e chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades. A unidade de saúde suspendeu os atendimentos. Confira abaixo.

VEJA MAIS

image Brasileiro preso por tráfico de drogas na Tailândia recebe perdão de rei e tem pena reduzida

image Mãe e filho morrem após se afogarem em tanque de peixes em Tailândia
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para atender à ocorrência, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos

image Tailândia e Camboja se acusam mutuamente de descumprir cessar-fogo
Exército tailandês acusa Camboja de lançar ataques quando a trégua entrou em vigor, mas forças cambojanas negam qualquer disparo

Segundo autoridades locais, a cidade está com obras no metrô e essa foi a causa da abertura. Chadchart Sittipunt, prefeito de Bangkok, um caso estourou após o surgimento do buraco, o que afetou linhas de água e energia. Novas crateras foram contidas e o solo da capital tailandesa está sendo mapeado pelos bombeiros.

Palavras-chave

Bangkok

Cratera em Bangkok

cratera

tailândia
Mundo
