Cratera de 900 metros se abre em avenida movimentada de Bangkok, na Tailândia
O incidente aconteceu próximo a um hospital da capital tailandesa
Uma cratera se abriu em meio a uma avenida movimentada de Bangkok, capital da Tailândia. Com 900 metros quadrados e cerca de 50 metros de profundidade, o buraco ficou próximo a um hospital e chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades. A unidade de saúde suspendeu os atendimentos. Confira abaixo.
VEJA MAIS
Segundo autoridades locais, a cidade está com obras no metrô e essa foi a causa da abertura. Chadchart Sittipunt, prefeito de Bangkok, um caso estourou após o surgimento do buraco, o que afetou linhas de água e energia. Novas crateras foram contidas e o solo da capital tailandesa está sendo mapeado pelos bombeiros.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA