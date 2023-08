Crânio humano é achado em cidade na fronteira entre o Brasil e o Paraguai

Na última sexta-feira (18), um crânio humano foi encontrado depois de uma forte tempestade em uma região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As autoridades estão investigando se a ossada tem relação com casos de pessoas desaparecidas no local.

O crânio foi encontrado em meio uma grande quantidade de lixo na cidade de Pedro Juan Caballero. A ossada ainda possuia uma espécie de corda amarrada em formato de "X" nos olhos e na boca.

A Polícia Nacional foi acionada e apura o caso para achar a identidade da vítima. O encontro do crânio despertou especulações sobre possíveis crimes e desaparecimentos não elucidados na fronteira Brasil-Paraguai.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).