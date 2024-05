Israel mostra homens armados em posto da ONU a leste de Rafah, em Gaza; veja o vídeo

Os combates armados aumentaram em toda a Faixa de Gaza, com soldados israelenses enfrentando militantes em nesta quarta-feira (15), inclusive na cidade de Rafah, ao sul do território. O antagonismo entre Israel e as Nações Unidas também piorou. Nesta semana, o Exército do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu explicação para imagens que mostravam homens armados perto de veículos da agência de ajuda humanitária palestina da ONU. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters, que verificou a localização das imagens divulgadas, mas não conseguiu confirmar quando foram filmadas ou a identidade dos homens.

Veja o vídeo:

Segundo Israel, os combatentes foram vistos por homens do Exército no complexo logístico central da agência de assistência palestina da ONU (UNRWA), a leste de Rafah.

Em entrevista à Rádio do Exército, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan afirmou que a organização "tornou-se, em parte, uma entidade terrorista, porque coopera com o Hamas e o acoberta". A UNRWA nega as alegações de cooperação com o Hamas.

Em outro episódio, a ONU informou que estava investigando um ataque não identificado que matou um funcionário internacional em Gaza no início da semana.

O Exército israelense tem se deslocado nos últimos dias para o leste de Rafah sobre o argumento de que busca quatro batalhões do Hamas, apesar das advertências de seu aliado, entre eles os Estados Unidos, para que se contenha para evitar vítimas civis em massa.

A Jihad Islâmica, aliada do Hamas, afirmou ter matado alguns soldados a pé em Jabalia, no norte, enquanto os militares israelenses afirmaram ter eliminado "grande número de terroristas" no campo.

Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, 35 mil palestinos morreram, segundo autoridades de saúde de Gaza. Já Israel contabiliza 1.200 mortos pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. Os terroristas do Hamas mantêm ainda 128 reféns dos 252 que capturaram em território israelense.