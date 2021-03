Covid persistente costuma ser pior em pacientes com sintomas leves

Covid persistente muitas vezes pode ser pior para pacientes que sofreram apenas sintomas leves do vírus, advertiu uma das principais especialistas do Reino Unido.

A médica Melissa Heightman, que integra a força-tarefa contra a covid do NHS England (sistema de saúde da Inglaterra), disse que os pacientes com coronavírus que são hospitalizados e se recuperam têm maior probabilidade de evitar sintomas de longa duração.

Covid persistente é o termo usado para designar fadiga, "névoa do cérebro" e outros efeitos colaterais persistentes da doença, que podem durar meses. Em alguns casos, os efeitos podem ser tão terríveis que as pessoas afirmam que não podem voltar à vida normal.

Até um quinto de todos os sobreviventes sofrem sintomas de longo prazo, de acordo com o Grupo Parlamentar de Todos os Partidos (APPG) sobre o Coronavírus, enquanto outras estimativas são ligeiramente menores.

Melissa disse: “Certamente vemos padrões bastante diferentes em pacientes que foram internados no hospital com infecção grave em comparação com aqueles pacientes que não foram hospitalizados com a infecção. Mesmo neles, o vírus foi capaz de desencadear efeitos que podem contribuir para que não se sintam bem durante meses. Isso é algo que nos surpreendeu. Os sintomas podem ser mais difíceis e duradouros em pacientes que não foram internados no hospital.”

Ela afirmou que os pacientes internados no hospital com doença grave têm "uma tendência de melhora realmente boa com o tempo", mas os sintomas permanecem mais persistentes em outros.

Os cientistas acreditam que a razão para a diferença nas reações entre pacientes hospitalizados e aqueles que têm covid por muito tempo após sintomas leves é porque o vírus os afeta de forma diferente, disse ela.

“Mesmo nesses pacientes, muitos ainda estão melhorando com o tempo, mas a melhora pode ser bem lenta. E esta síndrome pós-viral que vemos provavelmente tem uma série de mecanismos bastante difíceis subjacentes. Isso é definitivamente algo que precisamos pesquisar com bastante urgência”, descreveu Melissa.

Ela acrescentou que a covid longa é tratável com terapia. Melissa disse que o foco deve ser apoiar os pacientes durante o processo de recuperação como um todo.

