Corpos de idosos juntos na cama é encontrado no desabamento em Miami

Os corpos do casal de idosos, Antonio Lozano e Gladys, foram encontrados em meio aos destroços do prédio que desabou em Miami, no dia 24 de junho. Os dois eram casados há 58 anos e foram achados juntos na cama do casal. Com informações de IstoÉ.

Durante uma entrevista, o neto dos idosos disse que os avós iriam completar 59 anos de casados em julho e sempre tinham medo de um morrer antes do outro. “Eles não conseguiam ficar um momento sem o outro. Até hoje eu nunca os vi separados”, lamentou ele.

Ele também disse que apesar de tudo, se sente mais tranquilo em saber que os dois descansaram juntos em paz. “Espero que outras famílias tenham essa sensação de paz, sabendo que eu tive essa sensação de encerramento”, afirmou.

Atualmente, 145 pessoas continuam desaparecidas. As causas da queda de parte do prédio continuam sendo investigadas.