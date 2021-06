Incêndio nos escombros de prédio que desabou em Miami dificulta resgates

Diversos fatores estão contribuindo para a lentidão no resgate das vítimas do desabamento do edifício em Miami, que ocorreu no dia 24 de junho. Atualmente, uma das dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate é um incêndio dentro do monte de escombros do prédio. As informações são do UOL.

Esse novo desafio para os bombeiros, infelizmente, aumenta o sofrimento e desespero das famílias de vítimas que esperam por notícias. Até o momento, o número de mortos está em nove pessoas, e ainda há dezenas de desaparecidos.

Dentre os desaparecidos está uma criança brasileira. Lorenzo Leone, de 5 anos, estaria no apartamento 512 das Chaplain Towers junto com seu pai, Alfredo Leone, quando o edifício desabou. A informação foi publicada pelos jornais locais dos EUA. Lorenzo é filho da brasileira Raquel Oliveira. A mãe do menino deixou o DNA com a equipe de resgate para compararem com as crianças não identificadas que forem sendo achadas.

Há pelo menos outros 18 latino-americanos entre os desaparecidos.