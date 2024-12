Corpo é encontrado em compartimento de roda de avião no Havaí

Um corpo foi encontrado no compartimento de roda de um avião da United Airlines após o pouso em Mauí, no Havaí, nesta terça-feira (24/12). De acordo com a agência Associated Press, a polícia de Mauí está investigando as circunstâncias do caso.

O corpo estava em um dos trens de pouso do voo 202, um Boeing 787-10, que havia decolado de Chicago e pousado no Aeroporto de Kahului. A companhia aérea informou que o compartimento de roda do Boeing 787-10 só pode ser acessado externamente e ainda não está claro como ou quando a pessoa conseguiu entrar nele.

Segundo o jornal The Guardian, antes de Chicago, o avião esteve em São Paulo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.]

Viagens clandestinas

Se esconder em trens de pouso tem sido uma tentativa arriscada de viajar clandestinamente. Em 2022, a polícia holandesa encontrou um passageiro clandestino vivo na seção de rodas de um avião de carga que pousou no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, após um voo vindo da África do Sul.

Em 2019, um suposto passageiro clandestino caiu de um avião da Kenya Airways enquanto sobrevoava o sudoeste de Londres. A polícia acredita que ele tenha morrido enquanto viajava no compartimento de trem de pouso da aeronave, que partiu de Nairóbi, no Quênia, para um voo de quase nove horas.