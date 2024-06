Coreia do Sul pretende suspender acordo militar com Norte, após lançamento de balões com lixo

A Coreia do Sul pretende suspender o acordo militar que assinou com a Coreia do Norte em 2018, após o país nortista enviar mais de 600 balões cheios de lixo aos vizinhos do sul. Se isso acontecer, essa não será a primeira vez que esse acordo é ‘suspenso’. Já que em 2023, o governo sul-coreano suspendeu parcialmente pela primeira vez o acordo, depois que a Coreia do Norte colocou um satélite espião em órbita.

O anúncio foi feito pelo Conselho de Segurança Nacional de Seul, que recomendou ao governo: “suspender, em todos os efeitos, o acordo militar firmado no dia 19 de setembro de 2023, até que a confiança seja restabelecida entre os países”.

A decisão foi tomada após a Coreia do Sul julgar de "irracional" e de "baixa classe", a ação que a Coreia do Norte teve de enviar balões com sacos de lixo, que incluíam bitucas de cigarro, fezes e outros produtos.

No último domingo (03/05), a Coreia do Norte informou que vai cessar os ataques, mas advertiu que pode retomar a iniciativa se considerar necessário.

Acordo Militar

Em 2018, um acordo militar foi feito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que visava reduzir as tensões na península e evitar uma escalada militar acidental, em particular ao longo da fronteira militarizada.

