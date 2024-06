Coreia do Norte anuncia que vai parar de enviar balões com lixo à vizinha do sul

A Coreia do Norte disse, neste domingo (2), que vai parar de enviar balões cheios de lixo para seu vizinho do sul, de acordo com a agência de notícias estatal norte-coreana, depois de soltar centenas deles nos últimos dias.

"Suspenderemos temporariamente a ação de espalhar resíduos de papel além da fronteira", disse a agência de notícias estatal KCNA. "Isso ocorre porque nossa ação é uma contramedida exaustiva".

A Coreia do Norte havia indicado que esses balões eram uma retaliação aos enviados pelo Sul com propaganda contra o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Na manhã deste domingo, o Exército sul-coreano disse que Pyongyang lançou outros 600 balões cheios de lixo, como bitucas de cigarro e plástico.

Desde o início da campanha na última terça-feira, cerca de 900 balões foram detectados.

O Estado-Maior disse que eles continham "detritos como bitucas de cigarro, papel, pedaços de tecido e plástico" e nenhuma substância perigosa.