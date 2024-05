Coreia do Norte confirma que balões com lixo e fezes são retaliação à Coreia do Sul; VÍDEO

O envio de uma série de balões com lixo e fezes vindos feitos pela Coreia do Norte ao território sul-coreano nesta quarta-feira (29) parece ter sido apenas o primeiro. A TV estatal norte-coreana KCNA confirmou que se trata de uma retaliação e afirmou que Pyongyang enviará "dezenas de vezes mais" artefatos com o mesmo conteúdo à Coreia do Sul.

O aviso foi a primeira declaração do governo norte-coreano após a imprensa divulgar que 250 balões com fezes e lixo dentro chegaram em regiões da Coreia do Sul próximas à fronteira com a Coreia do Norte.

VEJA MAIS

A KCNA declarou que o envio dos balões foi uma resposta à campanha de propaganda sul-coreana liderada por desertores e ativistas. Estes lançam regularmente balões com folhetos anti-Pyongyang, alimentos, medicamentos, dinheiro e pen-drives carregados com vídeos de música K-pop e dramas além da fronteira. A Coreia do Norte considera essa prática como uma violação flagrante à soberania e uma provocação inaceitável.

Os balões norte-coreanos com lixo e fezes foram avistados pela primeira vez na noite de terça-feira (28) sobrevoando áreas da Coreia do Sul próximas à fronteira. Segundo as autoridades sul-coreanas, alguns dos balões conseguiram chegar a uma província no sudoeste do país. Imagens divulgadas pela mídia local mostram os balões brancos presos a sacos plásticos contendo diversos tipos de resíduos, como garrafas plásticas, baterias, pedaços de sapato e fezes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)