Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Coreia do Sul e EUA chegam a acordo sobre vistos de curto prazo e isenções para trabalhadores

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos concordaram em permitir que trabalhadores sul-coreanos com vistos de curto prazo ou um programa de isenção de visto ajudem a construir industriais locais na América, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul nesta quarta-feira, 1º de outubro.

O anunciou ocorreu após conversas bilaterais em Washington, realizadas na terça-feira. Segundo o ministério sul-coreano, os norte-americanos reafirmaram que as empresas da Coreia do Sul podem usar vistos de negócios de curto prazo B-1 ou o programa de isenção de visto chamado Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem, conhecido como ESTA, para enviar trabalhadores para instalar, reparar e manter equipamentos necessários para seus projetos nos Estados Unidos.

As empresas sul-coreanas têm se baseado nestes sistemas de visto para enviar trabalhadores necessários para lançar locais de fabricação nos EUA - uma prática que foi amplamente tolerada por anos.

Contudo, algumas semanas atrás, Seul teve que repatriar mais de 300 de seus cidadãos detidos em uma grande operação de imigração em uma fábrica de baterias em construção da Hyundai, perto de Savannah, Geórgia. A maior parte deles eram empregados da LG Energy Solution e seus subcontratados e possuíam ESTAs, bem como outros vistos.

O incidente desencadeou frustração entre os sul-coreanos sobre a falha de Washington em agir sobre seu pedido de longa data para melhorar o sistema de vistos para trabalhadores qualificados, mesmo enquanto os Estados Unidos pressionam seu aliado a expandir os investimentos industriais.

Na reunião de terça-feira, a Coreia do Sul pediu passos mais fundamentais, como a criação de uma nova categoria de visto para expandir o acesso a trabalhadores qualificados. Mas autoridades americanas disseram que grandes mudanças seriam difíceis devido a restrições legislativas, de acordo com uma declaração do ministério sul-coreano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

COREIA DO SUL

VISTOS

TRABALHADORES

ACORDO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Tortura e assassinato durante live: dois suspeitos de crime na Argentina são presos no Peru

01.10.25 10h57

Terremoto de magnitude 6,9 deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

01.10.25 8h02

TREMOR

VÍDEO: terremoto interrompe concurso de beleza nas Filipinas; brasileiras precisaram deixar o palco

Abalo de magnitude 6,9 causa pânico em Cebu, mas brasileiras Isabela Fernandes e Anna Gomes passam bem

30.09.25 23h00

Trump: vou assinar decreto para usar IA para impulsionar pesquisa sobre o câncer infantil

30.09.25 18h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda