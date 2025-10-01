Coreia do Sul e EUA chegam a acordo sobre vistos de curto prazo e isenções para trabalhadores

Os Estados Unidos concordaram em permitir que trabalhadores sul-coreanos com vistos de curto prazo ou um programa de isenção de visto ajudem a construir industriais locais na América, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul nesta quarta-feira, 1º de outubro.

O anunciou ocorreu após conversas bilaterais em Washington, realizadas na terça-feira. Segundo o ministério sul-coreano, os norte-americanos reafirmaram que as empresas da Coreia do Sul podem usar vistos de negócios de curto prazo B-1 ou o programa de isenção de visto chamado Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem, conhecido como ESTA, para enviar trabalhadores para instalar, reparar e manter equipamentos necessários para seus projetos nos Estados Unidos.

As empresas sul-coreanas têm se baseado nestes sistemas de visto para enviar trabalhadores necessários para lançar locais de fabricação nos EUA - uma prática que foi amplamente tolerada por anos.

Contudo, algumas semanas atrás, Seul teve que repatriar mais de 300 de seus cidadãos detidos em uma grande operação de imigração em uma fábrica de baterias em construção da Hyundai, perto de Savannah, Geórgia. A maior parte deles eram empregados da LG Energy Solution e seus subcontratados e possuíam ESTAs, bem como outros vistos.

O incidente desencadeou frustração entre os sul-coreanos sobre a falha de Washington em agir sobre seu pedido de longa data para melhorar o sistema de vistos para trabalhadores qualificados, mesmo enquanto os Estados Unidos pressionam seu aliado a expandir os investimentos industriais.

Na reunião de terça-feira, a Coreia do Sul pediu passos mais fundamentais, como a criação de uma nova categoria de visto para expandir o acesso a trabalhadores qualificados. Mas autoridades americanas disseram que grandes mudanças seriam difíceis devido a restrições legislativas, de acordo com uma declaração do ministério sul-coreano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado