Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Lula e Trump: Vieira fala em evitar confrontação e provocação e separar comércio de política

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira, dia 1º, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está empenhado em aproveitar a chance de reunião de trabalho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem cair em provocação ou confrontação "estéril" e mantendo uma separação entre assuntos políticos e comerciais.

"A defesa dos interesses econômicos e comerciais do Brasil é uma causa que diz respeito a todos os brasileiros. Essa defesa seguirá sendo firme, mas serena, baseada em dados concretos e fidedignos, sem provocações ou confrontações estéreis, cientes todos que estamos da importância de buscar soluções mutuamente benéficas e de preservar as excelentes e proveitosas relações que Brasil e Estados Unidos mantém há mais de dois séculos", afirmou o ministro.

Vieira afirmou que um entendimento entre os presidentes deve ser alcançado por meio de "conversa séria e consequente" baseada em dados concretos e na realidade dos fatos. Ele disse ser necessário sensibilizar autoridades do governo Trump sobre a gravidade da situação e prejuízos para os dois lados.

O ministro pregou pragmatismo como a postura a ser adotada por Lula e defendeu a solução de diferenças por meio da conversa. O chanceler participa de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na Câmara dos Deputados.

"Na relação com os Estados Unidos, seguiremos insistindo na necessidade de separarmos questões comerciais das questões políticas. Esse é o único caminho possível para que a situação presente possa encontrar solução satisfatória", disse.

Segundo o chanceler, Lula recebeu de maneira "muito positiva as referências elogiosas feitas de improviso" pelo presidente dos Estados Unidos porque "abriram uma perspectiva de diálogo".

"Consideramos muito positivo que o presidente Lula e o presidente Trump tenham podido conversar ainda que brevemente, como foram também relevantes as referências elogiosas que o presidente Donald Trump dirigiu ao presidente Lula", disse Vieira.

"Esses acontecimentos denotam uma nova disposição americana que, evidentemente, recebemos com agrado e de que buscaremos nos valer para superarmos as medidas e sanções contra o nosso País que contrastam com o histórico e a qualidade das relações que o Brasil e os Estados Unidos sempre mantiveram."

Ele citou o superávit americano no comércio e negou discriminação ou ilegalidades por parte do Brasil. O ministro voltou a dizer que o tarifaço de 50% é medida punitiva sem lastro na realidade da relação comercial entre os países.

O ministro reiterou o teor do discurso do presidente Lula nas Nações Unidas e "o compromisso de manter o Brasil como nação independente e povo livre de qualquer tipo de tutela".

Ele disse que "razões expressamente políticas, relacionadas a processo judicial no Supremo Tribunal Federal, não encontram cabida em uma reconciliação entre Estados soberanos independentes". O ministro afirmou que "posturas agressivas" com o Poder Judiciário não são produtivas.

"Sem jamais abrir mão da disposição para o diálogo naquilo que não confrontar com a nossa soberania, permaneceremos atentos, atuando em diversas frentes para fazer face à presente situação", disse o ministro.

O chancelar criticou o tratamento bilateral, em vez de multilateral, de questões comerciais e de segurança e afirmou que a recente guerra tarifária dos EUA retrocede o mundo ao estágio anterior a 1947.

"Assistimos em todas as regiões do mundo à utilização de tarifas como meio de sancionar, intimidar e pressionar países a alinhamentos de política externa, bem como meio de interferir na economia nacional e subjugar instituições domésticas, em flagrante violação de soberania", disse Vieira.

O ministro disse que o governo se reserva ainda ao direito de tomar medidas na Organização Mundial do Comércio (OMC), onde consultas com os EUA estão congeladas, mais de um mês depois da abertura de um processo formal.

Ele também defendeu a análise de medidas previstas na lei de reciprocidade econômica, como as respostas comerciais. O avaliação está pendente na Camex (Câmara de Comércio Exterior). Segundo o chanceler, os países estão em negociações que podem se estender por até 210 dias, o que deixa em suspenso alguma medida de retaliação.

"A nova lei de reciprocidade nos auxiliará a encontrar solução mutuamente satisfatória para as questões econômico-comerciais que envolvem os Estados Unidos. E é mais do que legítimo que o Brasil tenha lançado mão da nova lei de responsabilidade contra o tratamento unilateral das sanções do governo norte-americano contra empresas brasileiras", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

TRUMP

ENCONTRO

Mauro Vieira
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Tortura e assassinato durante live: dois suspeitos de crime na Argentina são presos no Peru

01.10.25 10h57

Terremoto de magnitude 6,9 deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

01.10.25 8h02

TREMOR

VÍDEO: terremoto interrompe concurso de beleza nas Filipinas; brasileiras precisaram deixar o palco

Abalo de magnitude 6,9 causa pânico em Cebu, mas brasileiras Isabela Fernandes e Anna Gomes passam bem

30.09.25 23h00

Trump: vou assinar decreto para usar IA para impulsionar pesquisa sobre o câncer infantil

30.09.25 18h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda