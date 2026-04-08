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Coreia do Norte lança mísseis balísticos contra o Mar do Japão, diz exército sul-coreano

Estadão Conteúdo

A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em duas rodadas nesta quarta-feira, 8, informou o exército sul-coreano, horas depois de detectar o lançamento de um "projétil não identificado" procedente da capital norte-coreana Pyongyang.

Segundo o exército sul-coreano, o norte lançou a primeira rodada de mísseis balísticos de curto alcance às 8h50 (20h50 de terça-feira, 7, pelo horário de Brasília), que percorreram 240 quilômetros.

Horas depois, informaram que a Coreia do Norte havia lançado uma segunda rodada de mísseis balísticos no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, sem fornecer mais detalhes.

A Guarda Costeira japonesa também informou que um "objeto suspeito de ser um míssil balístico foi lançado da Coreia do Norte".

Os lançamentos desta quarta-feira são a quarta e a quinta rodadas de testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte neste ano.

O Gabinete de Segurança Nacional da presidência sul-coreana pediu a Pyongyang que cesse imediatamente as provocações.

Esses disparos surgem após Seul ter expressado pesar pelas incursões de drones civis na Coreia do Norte em janeiro, que o presidente Lee Jae-myung classificou como "irresponsáveis" ao indicar que autoridades participaram da operação.

Após suas declarações, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, afirmou que o gesto de Lee foi "sensato".

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