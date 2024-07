País vai disputar as Olimpíadas, mas já está desaparecendo; saiba qual é!

Com cerca de 11 mil habitantes, Tuvalu é o país com menor população a disputar os Jogos Olímpicos. A nação conta com um atleta classificado para disputar as Olimpíadas de Paris, que começam oficialmente no dia 26 de julho.

O território do país é formado por um conjunto de ilhas paradisíacas no meio do Oceano Pacífico, a poucos metros acima do mar. Devido ao aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global, Tuvalu pode ser um dos primeiros países a desaparecer nas próximas décadas. Há anos, as autoridades tuvalenses tentam alertar a comunidade global da urgência de ações para combater a crise climática.

Durante a Conferência do Clima de 2009 (COP 15), o representante das ilhas, Ian Fry, pediu, com lágrimas nos olhos, aos países em desenvolvimento que assumissem um compromisso quanto à redução de suas emissões. "O destino do meu país está nas mãos de vocês", disse o representante na época.

Doze anos depois, em 2021, o ministro Simon Kofe chamou a atenção dos participantes da COP26, ao exibir um vídeo em que discursava de terno e gravata, dentro do mar, com água na altura do joelho. “Estamos afundando, mas o mesmo está acontecendo com todos. Não importa se sentimos os efeitos hoje, como Tuvalu, ou daqui a 100 anos”, afirmou Simon Kofe.

O ministro Simon Kofe chamou a atenção dos participantes da COP26, ao exibir um vídeo em que discursava de terno e gravata, dentro do mar, com água na altura do joelho (Foto: Governo de Tuvalu/Redes sociais)

Em 2022, Tuvalu anunciou que pretende se tornar a primeira nação digital do mundo. Durante a COP27, o ministro Simon Kofe explicou que parte da ideia é “recriar” o território das ilhas no metaverso e armazenar nele a história e cultura local. A população poderia inclusive participar de eleições de forma digital.

Em 2022, Tuvalu anunciou que pretende se tornar a primeira nação digital do mundo (Foto: Divulgação/Simon Kofe)

"Nossa nação digital fornecerá uma presença on-line que poderá substituir nossa presença física e nos permitirá continuar a funcionar como um Estado", disse o ministro.

Em setembro do ano passado, Tuvalu mudou a definição de Estado na sua Constituição. Os novos termos dizem que "o Estado de Tuvalu, dentro do seu quadro histórico, cultural e jurídico, permanecerá perpetuamente no futuro, apesar dos impactos das alterações climáticas ou de outras causas que resultem na perda do território físico".

Quem é o representante do país nas Olimpíadas?

Maibuca por enquanto é o único representante de Tuvalu na olimpíada (Foto: Reprodução)

O velocista Karalo Maibuca, de 25 anos, já representou o Tuvalu na última olimpíada, realizada no Japão, em 2021, e voltará a competir na mesma categoria que disputou:100 m rasos masculino no atletismo. Em Tóquio, ele foi o nono e último em sua bateria e não passou das classificatórias, ainda assim estabeleceu um recorde nacional na categoria.

