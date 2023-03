Conheça o país que não existe, mas participou de reunião da ONU

Intitulado Estado independente, os "Estados Unidos de Kailasa", participaram de duas sessões, em fevereiro, na Organização das Nações Unidas (ONU). No entanto, o país fundado pelo guru hindu Nithyananda Paramashivam em 2019, não é membro da ONU e tampouco reconhecido como país. O fundador é procurado Justiça indiana pelas acusações de estupro e agressão sexual. As informações são da BBC.

A ONU possui 193 Estados membros, mas permite a participação de povos que não possuem Estado próprio, à exemplo dos territórios palestinos. As duas reuniões com presença de supostos representantes foram confirmadas por um funcionário da ONU, que afirmou que a participação de Kailasa foi "irrelevante" e "tangencial" para o que se estava discutindo. Em um vídeo divulgado, da segunda sessão, é possível ver a uma mulher chamada Vijayapriya Nithyananda, que seria a embaixadora de Kailasa. Na tribuna, ela falou em um comitê da ONU sobre os direitos indigenas e sustentabilidade, etc.

O acontecido causou desconforto na ONU. A assessora de imprensa do Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos declarou que o incidente ocorreu pelo tipo de reunião, que é aberta, são reuniões públicas e abertas a qualquer pessoa interessada.

Procurado pela Justiça indiana, o guru é acusado de estupro e agressão sexual. Em 2010 ele foi acusado por uma discípula, e foi detido brevemente pela polícia, mas foi liberado mediante fiança. Já em 2018 ele foi acusado no tribunal. Foi acusado também por sequestro e confinamento de crianças em seu mosteiro (ashram), localizado no Estado de Gujarat, na Índia. O seu local atual é desconhecido, mas na época negou as acusações.

Conheça o suposto país

Kailasa teria sido fundado em 2019, pelo guru hindu Nithyananda Paramashivam, em uma ilha que ele teria comprado do Equador - apesar de o Equador já ter negado que o guru tivesse asilo ou residisse em seu território.

Os Estados Unidos de Kailasa teria o nome inspirado em uma montanha, do Himalaia, onde seria a morada do deus hindu Shiva e contaria com dois bilhões de hindus praticantes em sua população. Eles teriam bandeira, constituição, banco central, passaporte e um emblema do país.

Supostamente em janeiro deste ano o país fake afirmou ter assinado acordo com autoridades da Denver, nos Estado Unidos da América (EUA). O fato é apresentado como reconhecimento de sua existência.