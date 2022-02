Jogos online: confira quais são os melhores para jogar com os amigos

Para contornar os empecilhos ocasionados pelo isolamento social da pandemia de covid-19, muitos brasileiros criaram o hábito de jogar com os amigos online para se manterem distraídos, colocarem o papo em dia e, o mais importante, continuarem longe do contágio do vírus. Apesar de atualmente as medidas de segurança estarem mais flexibilizadas, várias pessoas continuam jogando online e cada vez mais buscam novos jogos para se entreter. Pensando nisso, listamos seis games para se divertir online com os amigos.

Among Us

Among Us fez sucesso na quarentena. (Reprodução)

Um clássico que tomou conta dos brasileiro na quarentena, o Among Us é a famosa brincadeira de "Detive e Assassino" dos anos 2000. Na narrativa, os jogadores precisam descobrir quem são os impostores antes que eles acabem com os inocentes. O game pode ser baixado no Android e iOS de forma totalmente gratuita.

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour realiza uma competição de corrida. (Reprodução)

O Mario Kart Tour é um aplicativo disponível para Android e iOS lançado pela Nintendo e permite que até oito jogadores realizem uma competição simultânea de corrida em diversos mapas da franquia.

Stopots

Stopots é o famoso "adedonha". (Reprodução)

O famoso "Adedonha", "Lagartixa" ou "Stop", pode ser achado na sua versão online como Stopots. Lá, os jogadores podem criar salas ou entrar em salas de desconhecidos, decidir as categorias e jogar. O sistema seleciona a letra e conta o tempo normalmente. Os interessados podem acessar o site ou no celular pelo próprio aplicativo.

Risk

Risk é um jogo de estratégia similar ao War. (Reprodução)

Para quem gosta de estratégia, o Risk é um jogo similar ao War e pode ser baixado pelo Android e iOs. O objetivo do game é controlar o máximo de territórios do mapa juntamente com um exército.

Gartic

No Gartic, os jogadores precisam adivinhar o desenho dos adversários. (Reprodução)

Semelhante ao jogo Imagem e Ação, no Gartic os jogadores precisam desenhar e adivinhar qual é a imagem dos seus adversários. Ele pode ser jogado no computador e baixado no celular, tanto Android como iOS.

League Of Legends (LoL)

Jogo de sucesso mundial League of Legends. (Reprodução)

O League Of Legends, mais conhecido como LoL, virou um sucesso mundial e hoje movimenta o mundo através de seus campeonatos valendo dinheiro. O jogo multiplayer tem o objetivo primário de destruir o nexus do inimigo e, para isso, é necessário destruir as torres do nexus e o inibidor, que são uma espécie de estruturas de proteção. Para jogar, é necessário baixar no computador através do site.

