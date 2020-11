Mercado de jogos disparou por causa de isolamento social

O mercado de jogos foi um dos que mais cresceu durante a pandemia do coronavírus. Com as medidas de isolamento social, muitas utilizaram o computador e o videogame como alternativa de entretenimento.

Devido a essas demandas excessivas, muitas empresas começaram procurar profissionais capacitados para atuar na área de desenvolvedores, designers e analistas de e-commerce.

A Nuuvem teve um aumento de vendas de 150% em relação a 2019. Por isso, aumentou a equipe em mais de 20% neste ano e continua com vagas abertas para posições de desenvolvedores, designers e analistas de e-commerce.

A Sony, dona da marca PlayStation, informou um crescimento de 83% em relação ao mesmo período em 2019, quando 49,8 milhões de unidades foram para as ruas.

Em 2020, 91 milhões de cópias de jogos foram vendidos, com 74% das vendas feitas de forma digital por conta da das restrições causadas pelo novo coronavírus.

Já na Microsoft, a divisão de games reportou um crescimento de 64% na comparação entre o segundo trimestre de 2020 e o mesmo período de 2019, um crescimento que passa US$ 1,2 bilhão no faturamento.

A Wildlife Studios, produtora brasileira com mais de 70 jogos lançados e 2 bilhões de downloads, mais de 350 profissionais foram contratados este ano, com a expectativa de pelo menos mais 200 contratações até o fim de 2020.