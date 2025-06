Confira os atores que interpretarão a Família Dursley na nova série de Harry Potter

Nesta segunda-feira (9), foram divulgados mais alguns nomes importantes que farão parte do universo cinematográfico da nova série de Harry Potter, produzida pelo serviço de streaming HBO. Na lista de divulgação, os tios do protagonista órfão, Petúnia e Valter, que foram interpretados por Fiona Shaw e Richard Griffiths respectivamente, agora serão vividos pelos atores Bel Powley e Daniel Rigb.

Para a mais nova série, uma nova abordagem será apresentada sobre a Família Dursley que, nos filmes da saga principal, é retratada como a família biológica que tratavam mal Harry e escondia o passado de seus pais bruxos por pura inveja. Ainda não há informações sobre quem interpretará o primo do protagonista, Dudley Dursley, mas os fãs da franquia já aguardam ansiosamente pelos próximos anúncios.

Confira a lista de outros atores confirmados:

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Dominic McLaughlin Hermione Granger: Arabella Stanton

Arabella Stanton Ron Weasley: Alastair Stout

Alastair Stout Alvo Dumbledore: John Lithgow

John Lithgow Rúbeo Hagrid: Nick Frost

Nick Frost Severo Snape: Paapa Essiedu

Paapa Essiedu Minerva McGonagall: Janet McTee

Janet McTee Argus Filch: Paul Whitehouse

Paul Whitehouse Professor Quirrell: Luke Thallon

Luke Thallon Draco Malfoy: Lox Pratt

Lox Pratt Lúcio Malfoy: Johnny Flynn

Johnny Flynn Molly Weasley: Katherine Parkinson

Katherine Parkinson Seamus Finnigan: Leo Earley

Leo Earley Parvati Patil: Alessia Leoni

Alessia Leoni Lavender Brown: Sienna Moosah

Sienna Moosah Cornélio Fudge: Bertil Carvel

VEJA MAIS

A Saga Harry Potter

A franquia de Harry Potter foi uma das que mais deram certo no universo das tramas cinematográficas, isto porque desde a data de seu lançamento até os dias atuais, ainda segue fazendo muito sucesso e sendo um fenômeno global entre os fãs. Os oito filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint estão disponíveis no catálogo da HBO.

Entre os filmes originais de Harry Potter, estão: Harry Potter e a Pedra Filosofal; Harry Potter e a Câmara Secreta; Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban; Harry Potter e o Cálice de Fogo; Harry Potter e a Ordem da Fênix; Harry Potter e o Enigma do Príncipe; Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1; e Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)