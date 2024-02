Comissão eleitoral da Rússia nega candidatura de opositor do presidente Vladimir Putin

O registro de candidatura de Boris Nadezhdin à Presidência da Rússia, no pleito marcado para ocorrer de 15 a 17 de março, foi negado pela Comissão Eleitoral Central (CEC) do país, sob a justificativa de que o político não apresentou a quantidade mínima de assinaturas de apoio. Com 60 anos, Nadezhdin é um político da oposição a Vladimir Putin, que disputará o seu quinto mandato. O opositor, candidato pelo Partido Iniciativa Cívica, criticou a invasão à Ucrânia, pediu pelo fim da guerra e da mobilização de homens para as Forças Armadas do país, se manifestou a favor do início de um diálogo com o Ocidente e criticou a repressão do país ao movimento LGBTQIA+.

Para concorrer às eleições, candidatos independentes ou de partidos políticos que não estão representados no parlamento russo, como é o caso de Boris Nadezhdin, devem entregar pelo menos 100 mil assinaturas de apoio à sua campanha. Ele apresentou 104.734. Porém, a Comissão Eleitoral afirma classificou 9,147 assinaturas como “não confiáveis” e “inválidas”.

Em sua conta no X (ex-Twitter), o candidato da oposição disse que enviou objeções à CEC sobre a análise e que o presidente da comissão “prometeu considerá-las e ordenou a elaboração de uma resposta detalhada”.

“Peço a vocês que não desistam. Aconteceu algo em que muitas pessoas não podiam acreditar: os cidadãos sentiram a possibilidade de mudança na Rússia. Foram vocês que enfrentaram longas filas para declarar ao mundo inteiro: ‘A Rússia será um país grande e livre'”, disse.

A CEC rejeitou a candidatura de outros três políticos: Sergey Malinkovich, Anatoly Batashev e Rada Russkih, por motivos como assinaturas “inválidas”, número insuficiente de assinaturas e falta de documentos.

Em dezembro de 2023, também foi negado o registro de candidatura da jornalista e ex-vereadora Yekaterina Duntsova por “erros na documentação”.