Combates continuam em Alepo apesar de cessar-fogo anunciado pelo governo sírio

A confirmação da continuidade das hostilidades partiu das próprias Forças Democráticas Sírias (SDF)

Estadão Conteúdo

A trégua anunciada pelo governo da Síria para a retirada de combatentes em Alepo não se sustentou, e os confrontos no bairro de Sheikh Maqsoud seguem intensos neste sábado, 10.

A confirmação da continuidade das hostilidades partiu das próprias Forças Democráticas Sírias (SDF), que emitiram um comunicado informando que a região está "testemunhando confrontos ferozes e contínuos" com as tropas de Damasco, resultando na destruição de dois veículos blindados do governo.

O grupo curdo declarou que segue "repelindo ataques das forças do governo de Damasco no bairro de Sheikh Maqsoud pelo quinto dia consecutivo", negando as alegações de que o exército teria tomado o controle da área.

Do outro lado do front, uma fonte militar síria também indicou a manutenção das operações, embora com uma narrativa distinta.

Segundo a fonte oficial informou a Reuters, o exército "continua vasculhando elementos ocultos das SDF em casas e instalações governamentais" no bairro, sugerindo que, apesar de declararem ter concluído a varredura principal, a área ainda não está pacificada.

Impasse humanitário

O Ministério da Defesa da Síria havia proposto um cessar-fogo de seis horas na sexta-feira, 9, para permitir a saída de militantes com armas leves, mas o prazo expirou sem adesão.

O conselho local curdo rejeitou a evacuação, afirmando não confiar na segurança oferecida pelo governo de Bashar al-Assad. O enviado dos EUA para a Síria, Tom Barrack, segue em negociações na Jordânia.

Mundo
.
