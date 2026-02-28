Comando Central do EUA diz ter interceptado centenas de mísseis e drones iranianos

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) afirmou neste sábado, 28, em comunicado, que forças norte-americanas e de países parceiros conseguiram se defender de "centenas de ataques com mísseis e drones iranianos", após a ofensiva inicial contra alvos ligados ao regime de Teerã. Segundo o comando, não há "relatos de baixas americanas ou feridos relacionados a combate". O Comando Central também informou que os danos a instalações dos Estados Unidos na região foram "mínimos" e "não tiveram impacto nas operações".

O comunicado destaca que, após a primeira onda de ataques conduzida por forças dos EUA e aliados, houve resposta iraniana com lançamentos de mísseis e drones. Ainda assim, de acordo com os militares norte-americanos, as defesas aéreas e os sistemas de proteção teriam neutralizado as ameaças.

"O presidente ordenou uma ação ousada, e nossos bravos soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais, membros da Força Espacial e da Guarda Costeira estão respondendo ao chamado", afirmou o comandante do Comando Central, o almirante Brad Cooper, no comunicado.

A operação, batizada de "Fúria Épica" (em uma tradução livre de Epic Fury), mobiliza, segundo o comando, "a maior concentração regional de poder de fogo militar americano em uma geração" e envolve o uso de munições de precisão lançadas por meios aéreos, terrestres e navais.

O Comando Central também informou que empregou, pela primeira vez em combate, drones de ataque unidirecionais de baixo custo.