Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Colômbia acusa grupo ligado a rebeldes de sequestrar 34 militares

Estadão Conteúdo

O governo da Colômbia afirmou nesta terça-feira (26) que 34 soldados que combatiam rebeldes no sul do país foram sequestrados por moradores da região, que estariam agindo sob ordens de um grupo guerrilheiro.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, disse que as Forças Armadas vão "mobilizar todas as suas capacidades" para garantir a libertação dos militares detidos na província de Guaviare. Ele também anunciou uma recompensa de US$ 5 mil por informações que levem aos comandantes rebeldes que planejaram o episódio.

"Trata-se de uma ação ilegal", declarou Sánchez em entrevista coletiva. "Essas pessoas estão interrompendo uma operação militar contra a principal ameaça da região."

Segundo o ministro, os soldados estão retidos desde domingo, 24, perto do povoado de El Retorno, após um confronto que resultou na morte de 10 integrantes de uma facção dissidente das Farc. Os moradores que mantêm os militares sob custódia exigem a devolução do corpo de um rebelde morto, levado para o necrotério da capital provincial.

Em algumas regiões remotas, tropas governamentais já foram cercadas e mantidas presas por dias por moradores - armados ou não - até que autoridades negociassem a libertação.

No passado, o governo atribuiu esses episódios ao comando rebelde, acusando os líderes de pressionar civis a agir contra as forças colombianas.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COLÔMBIA/GUERRILHA/MILITARES/SEQUESTRO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Carreata de Milei é alvo de pedradas durante evento de campanha próximo a Buenos Aires

O episódio ocorreu após denúncias de corrupção ao presidente da Argentina

27.08.25 17h18

Trump diz que Casa Branca monitorará Minnesota, governado por democrata, após tiroteio

27.08.25 16h48

Peru: Ministério Público faz buscas na casa do irmão da presidente Dina Boluarte

27.08.25 16h23

Zelensky afirma que prepara garantias de seguranças, mas que Rússia envia sinais negativos

27.08.25 16h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

eita

Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

20.08.25 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda