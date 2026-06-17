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Cobrança de pedágio em Ormuz será mantida, estreito não voltará a estado pré-guerra, diz Irã

Estadão Conteúdo

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse nesta quarta-feira, 17 que o país "naturalmente" passará a cobrar por serviços no Estreito de Ormuz, segundo a mídia estatal iraniana. Ele afirmou ainda que a rota marítima não voltará às condições anteriores à guerra.

"Isso não significa agir contra as leis internacionais ou a navegação marítima", declarou Ghalibaf à TV estatal, ao reiterar que o Irã tem soberania sobre o trecho e que cobrará um pedágio dos navios que cruzarem o estreito.

Ghalibaf afirmou que defende negociações sob o que chamou de "diplomacia da força" e declarou desconfiar dos Estados Unidos ao afirmar ter dito ao vice-presidente americano, JD Vance, que não tem "a mínima confiança" nele.

A agência Tasnim informou que Teerã coordenará medidas no Estreito de Ormuz com Omã, citando o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei. Segundo ele, os dois países "trocarão opiniões com outros quando necessário" e o tráfego será normalizado dentro de um prazo a ser definido, conforme as condições do acordo firmado com os Estados Unidos.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO/ASSINATURA/DIVERGÊNCIAS/DATA
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