Cirurgião realiza vasectomia em si mesmo para “presentear” a esposa

O cirurgião plástico Chen Weinong, de Taiwan, se submeteu a uma vasectomia feita por ele mesmo e compartilhou o procedimento nas redes sociais. Pai de três filhos, ele explicou que a decisão foi uma forma de “presentear” a esposa e assegurar que o casal não tivesse mais filhos.

A vasectomia é um procedimento simples e definitivo para contracepção masculina. Segundo o Ministério da Saúde, a cirurgia bloqueia a passagem de espermatozoides pelos canais que os conduzem à uretra, impedindo a fertilização. O procedimento é conduzido por um urologista, não requer internação hospitalar e tem rápida recuperação.

No vídeo, Chen aparece em sua cadeira explicando o passo a passo enquanto realiza a operação em si mesmo. Após anestesiar a região testicular, ele, totalmente consciente, conduz o procedimento.

VEJA MAIS

“Foi uma sensação estranha tocar e suturar minha própria uretra”, comentou o médico no vídeo. “Eu sou muito corajoso”, brincou.

Embora o procedimento geralmente dure entre 15 e 20 minutos, Chen levou o dobro do tempo por estar operando seu próprio membro. Ele relatou sentir desconforto e dor leve na noite seguinte, mas afirmou estar recuperado já na manhã do dia seguinte.

As autoridades de saúde de Taiwan investigaram o caso e concluíram que não houve irregularidades. O portal The New York Times informou que o procedimento foi supervisionado por um urologista, que estava preparado para intervir em caso de complicações.