Cinco pessoas morreram durante incêndio em prédio residencial na Argentina

Um prédio residencial no bairro de Recoleta, em Buenos Aires, na Argentina, pegou fogo e provocou a morte de cinco pessoas de uma mesma família, nesta quinta-feira (23). As autoridades argentinas informaram que outros 35 moradores do edifício ficaram feridos e precisaram de socorro médico. A causa do incêndio ainda não foi descoberta.

Segundo testemunhas, o incêndio teria começado por volta de 5h da manhã, no sétimo e oitavo andares do prédio - que possui 14, ao todo. As vítimas do incêndio foram avó, mãe e três filhos, que morreram a caminho do hospital. Um homem, que seria pai das crianças, está em estado grave. Mais de 20 ambulâncias foram usadas para controlar as chamas.

Segundo a mídia local, a família que morreu pertencia a comunidade judaica argentina e era conhecida pelo sobrenome Jabbaz. O prédio que pegou fogo fica localizado próximo da Associação Mutual Israelita Argentina (Amia). ​Nas redes sociais, a organização Judaica lamentou o episódio e prestou solidariedade aos parentes da família Jabbaz.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)