Cientistas testam implante de gel bloqueador de esperma que funciona como uma vasectomia

Cientistas da Austrália estão testando uma alternativa temporária às vasectomias envolvendo um hidrogel não hormonal, implantado nos ductos espermáticos. O produto atua como um bloqueador de espermas e dissolve-se naturalmente após dois anos. As informações são do portal O Globo.

Chamado de ADAM, o modelo foi projetado “para impedir que o esperma viaje pelos vasos deferentes sem afetar a sensação ou a ejaculação. Os espermatozóides bloqueados naturalmente se degradam e são absorvidos. No final de sua vida útil, o hidrogel se liquefaz, removendo a barreira ao fluxo de esperma”, explicou a empresa Contraline, idealizadora do produto.

O teste está sendo feito em Melbourne, na Austrália, onde quatro dos 25 participantes do estudo já tiveram o gel injetados em seu corpo. Ele é implantado por meio de uma injeção rápida minimamente invasiva juntamente com anestesia local, com o procedimento levando menos de 30 minutos.

“Se for bem-sucedido, pode ser um divisor de águas, garantindo que a contracepção seja uma responsabilidade compartilhada entre os casais. Até o momento, os procedimentos de implantação foram extremamente bem sucedidos e os pacientes receberam alta rapidamente após as cirurgias”, disse o urologista Nathan Lawrentschuk, principal autor do estudo.

A data estimada para o fim da pesquisa é 30 de junho de 2025. Os participantes fornecerão amostras de sêmen por 3 anos, com o estudo examinando a porcentagem de indivíduos que atingem azoospermia absoluta, ou seja, a ausência de espermatozoides no sêmen, e porcentagem de indivíduos que atingem azoospermia virtual, definida como uma contagem de espermatozoides maior ou igual a 100.000 por mililitro e 0% de motilidade.

Dada a relativa falta de opção de contracepção masculina, o estudo foi muito bem recebido pela comunidade. A demanda de pacientes pelo estudo superou as expectativas dos pesquisadores que superou as inscrições em três semanas após a abertura.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, Coordenadora de OLiberal.com)