Cidade americana tem casas à venda por cerca de R$ 5; entenda

Com o objetivo de revitalizar moradias e aumentar o índice populacional de bairros considerados abandonados, muito por conta da alta criminalidade e desocupação das regiões, a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, está com ofertas de casas a preços simbólicos, onde é possível encontrar casas por US$ 1, o equivalente a R$ 4,98.

Segundo a imprensa local, a iniciativa foi aprovada pelo conselho municipal na última quarta-feira (20), com um catálogo de cerca de 15 mil propriedades, com valores que variam de US$ 1 a US$ 3.000 (15 mil reais). No entanto, o comprador se compromete a revitalizar e reestruturar os imóveis, que se encontram com estruturas não adequadas para moradia imediata, assim como também é necessário haver a ocupação desses imóveis em até 90 dias. Há ainda a opção de vender essas casas a organizações sem fins lucrativos.

A cidade também oferece subsídios de até US$ 50 mil (R$ 249 mil, aproximadamente) em reparos domésticos para indivíduos pré-aprovados em empréstimos voltados a construção.

Essa iniciativa é semelhante a uma ação realizada na década de 1970, quando a prefeitura ofereceu propriedades abandonadas também por um dólar. Assim como naquela época, a medida deste ano conta com o apoio do prefeito Brandon Scot.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com