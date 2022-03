Ciclista olímpico põe medalha em leilão para ajudar crianças da Ucrânia

O ciclista profissional alemão Tony Martin decidiu doar a medalha de prata conquistada em Londres (2012) para levantar recursos destinados à fundação RTL - We help Children e.V., que trabalha com crianças e jovens ao redor do mundo. Ele está sensibilizado com a situação das crianças ucranianas durante a invasão russa, que começou em 24 de fevereiro.

Tony, de 38 anos, fez uma postagem no Instagram em que demonstra incômodo em ficar apenas vendo pela tevê as notícias do sofrimento pelo qual as pessoas passam na Ucrânia, desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro. E decidiu agir.

O campeão de provas contra o relógio e de várias etapas da Volta da França disse que o foco são “as pessoas que mais precisam ser protegidas: as crianças ucranianas e suas famílias”.

Por isso, ele disse que faria a sua “pequena parte” nos esforços, doando “a minha medalha de prata olímpica de Londres 2012 para arrecadar dinheiro para @rtlwirhelfenkindern”.

Ele admite não ser fácil se separar “do maior troféu que eu poderia ganhar na minha carreira, mas, considerando o fato de que milhões de pessoas perderam quase tudo, é algo que eu realmente quero fazer!” No sábado, ele colocou a medalha em leilão pelo @unitedcharity.