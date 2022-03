Presidente dos EUA, Joe Biden diz que Putin 'não pode permanecer no poder'

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, afirmou neste sábado (26/03) que o presidente russo Vladimir Putin "não pode permanecer no poder". A afirmação surgiu em meio a um longo discurso sobre a Guerra na Ucrânia, realizado no Palácio Real de Varsóvia, capital da Polônia. As informações são do G1.

Durante o discurso oficial, o presidente americano afirmou que a luta contra a guerra na Ucrânia é a "nova batalha pela liberdade". "Nós teremos um futuro diferente, um futuro mais brilhante, arraigado na democracia e, principalmente, em esperança e luz. Pelo amor de Deus, este homem [Putin] não pode permanecer no poder", disse.

Joe Biden também chamou Putin de "cínico" e "obsceno". "O presidente Zelensky foi democraticamente eleito. E Putin tem a audácia, por trás de autocratas, ao dizer que faz o certo", comentou. Biden relembrou então que, antes do conflito, Putin havia lhe dito que não invadiria a Ucrânia e que suas tropas estavam na fronteira apenas para treinamento.

O presidente também afirmou que os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm "obrigação sagrada" em defender seu território "com toda a força de nosso poder coletivo" e lançou um alerta contra Putin: "Nem pense em se mover uma polegada dentro do território da Otan".

Resposta do Kremlin

Quando questionado pela agência de notícias Reuters, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse apenas que não cabe a Biden decidir quem é o presidente da Rússia, pois este é eleito pelos russos.