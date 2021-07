China registra 76 novos casos de covid, o maior número em apenas um dia desde janeiro

A China registrou 76 novos casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira (26), o maior número em apenas um dia desde janeiro deste ano, em meio a um surto na província de Jiangsu, no leste do país (responsável por 40 infectados). As informações são do portal G1.

O governo chinês tem adotado uma política de tolerância zero na pandemia. Quando um surto é registrado, a população local é confinada e testes em massa são realizados para rastrear todos os possíveis infectados.

Dezenas de milhares de pessoas estão confinadas em Nanquim, a capital de Jiangsu, e as autoridades ordenaram testes para os 9,2 milhões de habitantes da cidade após a descoberta de um surto vinculado ao aeroporto na semana passada.

"Dos 40 casos locais, 39 correspondem à província de Jiangsu e um a Liaoning", informou a Comissão Nacional de Saúde chinesa em um comunicado, que indica que não foram registradas novas mortes. O governo chinês diz ter registrado apenas dois óbitos por Covid-19 em 2021: um no dia 13 e outro no dia 25 de janeiro. Desde o início da pandemia, são 4.636 vítimas do vírus.

Já o recorde de novos casos deste ano também foi registrado em janeiro: 144 infectados nos dias 14 e 20. Desde a origem do novo coronavírus, em 2019, o país tem 92.605 casos confirmados.

Apesar de ser o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, a China tem uma vacinação contra a Covid-19 extremamente avançada. O país é o que mais aplicou imunizantes até o momento (1,55 bilhão), muito à frente do segundo e terceiro colocados (a Índia, com 435 milhões, e os EUA, com 341 milhões), e está bem também na vacinação proporcional.

São 107 doses a cada 100 habitantes na China, mais que o dobro da média mundial (49) e muito acima dos outros países dos Brics (o Brasil tem 62; a Rússia, 39; a Índia, 31; e a África do Sul, 10). A China ainda está atrás de alguns países que têm sido referência mundial na imunização, como Uruguai (134 doses a cada 100 habitantes), Chile (132), Israel (127) e Reino Unido (123), mas já passou inclusive os EUA (102).

Todos os dados da vacinação são do "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford.

A China rejeita as suspeitas de que o novo coronavírus pode ter escapado de um de seus laboratórios, particularmente do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade onde foram registrados os primeiros casos da doença, ainda em 2019. Na semana passada, o governo chinês chamou de "arrogante" uma proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de auditar os laboratórios chineses, como parte de uma investigação mais ampla sobre as origens da pandemia de Covid-19.