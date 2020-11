China 'cozinhou soldados indianos vivos' com arma de micro-ondas

As tropas chinesas usaram armas de “micro-ondas” para forçar os soldados indianos a recuar, deixando-os violentamente feridos durante um impasse no Himalaia, afirmou um professor.

As armas eletromagnéticas que cozinham o tecido humano das tropas “transformaram o topo das montanhas em um forno de micro-ondas” e fizeram os soldados indianos vomitarem, disse o especialista em estudos internacionais Jin Canrong a seus alunos em Pequim.

As armas de micro-ondas aquecem as moléculas de água da mesma maneira que os eletrodomésticos da cozinha, direcionando a água sob a pele e causando uma quantidade cada vez maior de dor no alvo a partir de distâncias de até 1 km.

Jin saudou as forças chinesas por executarem de maneira "bela" a ação que expulsou as tropas indianas sem violar a proibição de tiros ao longo da fronteira disputada.

É o primeiro uso conhecido de armas de micro-ondas em um campo de batalha.

De acordo com o The Times, as armas teriam sido implantadas no final de agosto, semanas depois de uma batalha mortal envolvendo pedras e porretes que matou pelo menos 20 soldados indianos e trouxe as duas potências com armas nucleares mais perto da guerra do que em 53 anos em um dos campos de batalha de maior altitude do mundo.

Efeito

Jin disse a seus alunos que, 15 minutos após o lançamento das armas, 'todos os que ocupavam o topo das colinas começaram a vomitar'.

"Eles não conseguiram se levantar, então fugiram. Foi assim que retomamos o terreno", explicou.

As forças da China decidiram usar as armas porque a altitude era muito elevada para lutar contra uma equipe de especialistas em montanhismo tibetanos, disse Jin.

Embora os EUA também tenham desenvolvido armas de micro-ondas, o suposto uso delas pela China pode ser o primeiro contra as tropas inimigas no mundo.

Também concebida para uso no controle de multidões, a arma funciona aquecendo a água sob a pele a temperaturas dolorosas que forçam as pessoas a sair da área.

A sensação já foi descrita em um jornal médico como equivalente a tocar uma lâmpada quente. A superexposição à radiação também pode causar dores de cabeça, náuseas e vômitos.

Contra multidões

O chamado Poly WB-1 da China foi exibido pela primeira vez em um show aéreo em 2014 e foi pensado para ser fornecido às forças navais chinesas.

As ferramentas são conhecidas como armas de micro-ondas porque têm um efeito semelhante ao do tipo de forno, embora tecnicamente a radiação seja na forma de ondas milimétricas em vez de micro-ondas.

Suspeita-se que armas semelhantes tenham sido usadas contra funcionários diplomáticos dos EUA que adoeceram misteriosamente na China e em Cuba em uma série de incidentes a partir de 2016.

O Pentágono o proclamou como "o primeiro sistema não letal de energia dirigida e contrapessoal com um alcance estendido maior do que as armas não letais atualmente em campo".