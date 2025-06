Chefe da OTAN elogia Trump por fazer Europa "pagar em grande escala" por defesa

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, elogiou o presidente americano, Donald Trump, por fazer a Europa "pagar de uma maneira GRANDE", enquanto os líderes se reuniam na Holanda nesta terça-feira, 24, para uma cúpula histórica que pode uni-los em torno de uma nova promessa de gastos com defesa ou ampliar as divisões entre os 32 países membros.

Trump, durante a viagem, publicou uma captura de tela de uma mensagem privada de Rutte dizendo: "Donald, você nos conduziu a um momento muito, muito importante para os Estados Unidos, a Europa e o mundo. Você conseguirá algo que nenhum presidente americano em décadas conseguiu fazer".

"A Europa vai pagar em GRANDE escala, como deveria, e a vitória será sua", escreveu Rutte. A Otan confirmou a veracidade da mensagem.

Rutte pareceu não se preocupar com o fato de Trump ter divulgado a conversa, dizendo aos repórteres que não tem "absolutamente nenhuma dificuldade ou problema com isso, porque não há nada nela que tenha que permanecer em segredo".

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.