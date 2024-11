Chefe da ONU condena ataques 'inaceitáveis' da Rússia contra Ucrânia

Já a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou neste domingo (17) que a Ucrânia "pode contar" com o apoio do bloco após os "horríveis" ataques com mísseis da Rússia.

Agence France-Presse