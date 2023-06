'Chapolin Colorado' impede roubo na rua: 'Movimentos friamente calculados'

Um homem vestido como Chapolin Colorado, personagem interpretado por Roberto Gómez Bolaños e criador da série "Chaves", foi flagrado nas ruas de Córdoba, na Argentina, frustrando uma tentativa de roubo.

Conforme relatos locais, o incidente ocorreu na última quarta-feira (28), quando um ladrão tentou levar os pertences de Javier López Melano, o nome do homem fantasiado como Chapolin, que tentava arrecadar dinheiro para o tratamento de sua filha, que enfrenta problemas de saúde. Em uma ação rápida, o "Chapolin" foi em busca do delinquente para recuperar o que havia sido roubado.

Javier contou com a ajuda de outro artista de rua, caracterizado como Carlitos "La Mona" Jiménez, um famoso cantor de Córdoba conhecido por sua participação em um quarteto musical na Argentina. Juntos, eles perseguiram o ladrão que tentou fugir do local com os pertences, mas conseguiram impedir sua fuga.

"Nossa intenção é fazer as pessoas sorrirem e trazer alegria, não somos maus. Não há espaço para comentários negativos sobre o que aconteceu. Nós podemos suportar que isso aconteça conosco, mas a violência física supera tudo", afirmou o homem vestido de Chapolin.

Por fim, Javier complementou: "Todos os meus movimentos são friamente calculados".