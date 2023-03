Filha de Quico, do seriado 'Chaves', entra para o OnlyFans e pede presentes para seguidores

Carlos Villagrán, que interpretou o Quico do seriado Chaves, é pai de seis filhos, e a caçula deles está com um novo trabalho na web. Vanesa Villagrán entrou para o time de celebridades que criaram um perfil no OnlyFans.

Aos 40 anos, a empresária contou no Twitter como o conteúdo é disponibilizado na plataforma. Além disso, ela posta vídeos e fotos e ainda faz lista de presentes. Vanesa pede desde lingeries no valor de US$ 91 (R$ 470), até um cortador de pontas de cabelo de inacreditáveis US$ 3,7 mil (R$ 19,4 mil).

A assinatura dela no OnlyFans, custa US$ 11, na cotação de hoje (29/03), esse valor é de R$ 56.

Vanesa ainda criou um canal no Telegram para os fãs interessados no conteúdo. É possível encontrar na rede uma prévia do que está no perfil mantido pela empresária no OnlyFans. Ela também avisa às pessoas que fazem parte da sua lista de transmissão, sobre promoções e ofertas especiais.

A empresária é filha de Carlos com Graciela Rivera, com quem ele foi casado.

