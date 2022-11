Dona Florinda chora ao relembrar intérprete de 'Chaves' morto há oito anos; assista

Florinda Meza chorou ao relembrar a morte de Roberto Gómez Bolaños, ator e criador de "Chaves" e "Chapolin", aos 85 anos de idade, vítima de insuficiência cardiorrespiratória há oito anos. As informações são do Metrópoles.

Veja:

VEJA MAIS

Em um vídeo emocionante, a intérprete da dona Florinda no seriado mexicano falou sobre a saudade do marido. Ele faleceu em 28 de novembro de 2014. "Neste 28 de novembro se completam oito anos do falecimento de Roberto Gómez Bolaños, meu Rober. Santo Deus, que perda tão grande. Sempre gostei de matemática, e oito é o meu número favorito. Quando era criança, dizia ‘o oito é bonito porque são duas bolinhas’, mas se deita o oito vira o infinito e se deixa em pé vira uma ampulheta. Agora não me parece tão festivo, já que há oito anos os grãozinhos de areia da ampulheta do meu Rober se acabaram”, iniciou a viúva.

“Sei que muitos de vocês devem sentir saudade, mas eu sinto sua falta cada dia mais. Cada manhã em frente à sua foto, como fazia antes, digo: ‘Bom dia, minha alegria’, e quase consigo escutar sua resposta: ‘Bom dia, meu doce amanhecer’. E também como fazia antes, quando estava vivo, dizia: ‘Hoje te amo mais do que antes’, e ele respondia: ‘Sim, mas eu te amo mais do que você me ama’. E eu dizia: ‘Então vamos competir para ver quem ganha'”, continuou Florinda.

“Meu Rober, sempre vou te recordar com gratidão por tanto amor e pelo tanto que aprendi com você”, finalizou ela, pontuando a coincidência que há entre os oito anos de morte do comediante, com o nome original do programa, "El Chavo del 8" (Chaves do 8, o canal que começou a transmitir a série).