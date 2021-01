‘Quico’ dá detalhes de sua relação com ‘Dona Florinda’; confira

Carlos Villagrán, icônico ator mexicano, que ficou mundialmente conhecido ao interpretar "Quico" na série "Chaves", falou sobre sua relação com Florinda Meza, que dava vida a "Dona Florinda", sua mãe no seriado.

Segundo Villagrán, o romance começou quando o carro de Florinda quebrou. "Um dia ela estava com o carro na oficina e me pediu uma carona. Depois ela me convidou para ir até a casa dela, me convidou para jogar uns jogos e bem, todos já sabem", começou o ator de 77 anos, que foi anunciado recentemente como pré-candidato a governador do estado de Querétaro, também no México.

Na sequência, ele afirmou que o affair não durou muito tempo. "Foi difícil de acreditar, porque o convite partiu dela, ela me pediu a carona, ela me convidou para a casa dela e tudo mais, mas foi tudo muito breve, não durou nada".

Villagrán destacou que, quando quis terminar o namoro com Florinda sem prejudicar a relação profissional dos dois, já que trabalhavam juntos, pediu ajuda a Roberto Gómez Bolaños, criador de "Chaves" — e que depois se casaria com a atriz.

"Ele me disse, 'fique na sua' e tudo mais. Ele não precisou interceder, eu pedi ajuda e conselho, disse para ele: 'Olha, isso é muito pesado para mim, é uma posição que não gosto'. E ele me disse: 'Encerre isso agora porque ainda temos que gravar hoje'", relembrou em entrevista ao programa "Intratables".