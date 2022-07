Céu verde? Fenômeno incomum assusta moradores dos Estados Unidos; entenda

Um fenômeno incomum assustou os moradores de Sioux Falls, cidade no estado de Dakota do Sul (EUA), na última terça-feira (5). Além de ventos com uma força incomum e chuva que deixou centenas de pessoas sem energia, a cor esverdeada do céu foi o que chamou atenção da população.

Várias pessoas registraram o fenômeno nas redes sociais e as imagens impressionaram milhares de internautas. Tudo teria acontecido durante uma tempestade, que teve ventos de quase 160 km/h, e 28 mil pessoas ficaram sem luz na região. Confira algumas imagens:

O que deixa o céu verde?

Quem desvendou o mistério do céu verde foi o meteorologista Cory Martin. Ele explicou que quando nuvens carregadas com grande quantidade de água são iluminadas pela luz amarelada do pôr do sol, a água pode funcionar como um "prisma", refletindo a luz azul. Ela se mistura aos tons amarelos e o resultado é o céu verde, como se tivesse sido tingido por um corante.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)