Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor, diz Exército

Estadão Conteúdo

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12h no horário local (6h no horário de Brasília) desta sexta-feira, 10. As tropas do Exército israelense começaram a se reposicionar dentro de Gaza para as linhas acordadas no acordo de trégua após aprovação do cessar-fogo pelo gabinete do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu durante a madrugada.

Milhares de pessoas que haviam se reunido em Wadi Gaza, no centro do território palestino, pela manhã, começaram a caminhar para o norte após o anúncio do Exército. Antes disso, palestinos relataram intenso bombardeio em partes de Gaza.

A aprovação do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo gabinete israelense marca um passo importante para o fim de uma guerra devastadora de dois anos que desestabilizou o Oriente Médio. Um breve comunicado do gabinete de Netanyahu, na madrugada desta sexta-feira, informou que a coalizão aprovou o "esboço" de um acordo para libertar os reféns, sem mencionar outros aspectos do plano que são mais controversos.

Um oficial de segurança israelense que conversou com a Associated Press (AP) apontou que o Exército de Israel deve controlar cerca de 50% da Faixa de Gaza, segundo as linhas acordadas no cessar-fogo.

Detalhes do acordo

O líder do gabinete político do Hamas, Khalil al-Hayya, disse que Israel irá liberar cerca de 2 mil prisioneiros palestinos e irá permitir a travessia de fronteira entre Gaza e Egito para que um grande fluxo de ajuda humanitária possa entrar na Faixa de Gaza. O membro do grupo terrorista afirmou que todas as mulheres e crianças detidas em prisões israelenses também serão libertadas. Ele não ofereceu detalhes sobre a extensão da retirada israelense de Gaza.

Al-Hayya apontou que o governo Trump e os mediadores do Egito, Catar e Turquia deram garantias de que a guerra na Faixa de Gaza acabou. "Declaramos hoje que chegamos a um acordo para acabar com a guerra e a agressão contra nosso povo", disse Al-Hayya em um discurso televisionado na noite de quinta-feira.

Para ajudar a apoiar e monitorar o acordo de cessar-fogo, oficiais dos EUA disseram que enviariam cerca de 200 tropas para Israel como parte de uma equipe internacional mais ampla. Os funcionários falaram sob condição de anonimato para discutir detalhes não autorizados para liberação.

Próximas fases

Israel deve receber de volta todos os reféns que seguem na Faixa de Gaza. Segundo o Exército, dos 48 sequestrados, 20 são considerados vivos. Esse era o ponto mais urgente do plano para os israelenses e americanos.

Este acordo inicial entre o Hamas e Israel aborda apenas alguns dos 20 pontos de um plano proposto por Trump no mês passado, e algumas das questões mais difíceis parecem ter sido deixadas para uma fase futura das negociações. Entre elas, quem governaria a Faixa de Gaza do pós-guerra e se, em que medida e como o Hamas deporia suas armas.

Trump reiterou em uma reunião na quinta-feira que o desarmamento fará parte da segunda fase do acordo sobre Gaza. "Não vou falar sobre isso porque vocês mais ou menos sabem o que é a fase dois. Mas... haverá desarmamento", disse Trump a repórteres. O presidente acrescentou que também haverá retiradas das forças israelenses.

Israelenses e palestinos comemoraram o anúncio do cessar-fogo na noite de quarta-feira, 8. Mesmo com muitos detalhes ainda a serem acordados, muitos expressaram alívio com o progresso.

Na chamada Praça dos Sequestrados, em Tel-Aviv, israelenses cantaram, dançaram e ergueram bandeiras israelenses e americanas. Einav Zangauker, mãe do refém israelense Matan Zangauker, disse a jornalistas que quer dizer ao filho que o ama. "Se eu tenho um sonho, é ver Matan dormir em sua própria cama", disse ela. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/CESSAR-FOGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor, diz Exército

10.10.25 8h58

Ataque aéreo deixa ao menos nove feridos e provoca apagão em Kiev

10.10.25 7h38

Mundo

Congresso do Peru destitui presidente Dina Boluarte por incapacidade moral

Presidente perdeu apoio político após avanço da criminalidade; José Jerí deve assumir o cargo

10.10.25 7h33

Mundo

Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas

Abalo teve epicentro no mar, gerou alerta de tsunami e danificou construções na província de Davao Oriental

10.10.25 7h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda