Cerca de 60 pessoas são detidas na Rússia após ato radical contra israelenses em aeroporto

Após o protesto radical contra israelenses no aeroporto de Makhachkala, capital da república russa do Daguestão, neste domingo (29), aproximadamente 60 pessoas foram detidas pelas autoridades da Rússia. O aeroporto também foi fechado e ficará com suas atividades suspensas até o dia 6 de novembro.

Neste domingo, uma multidão em fúria invadiu a pista em busca de israelenses que estariam em um avião que saiu de Tel Aviv, Israel, e havia acabado de pousar no local.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que os manifestantes seguravam placas e bandeiras em apoio à Palestina. A região russa onde o ato ocorreu é de maioria muçulmana.

Pelo menos nove policiais ficaram feridos na manifestação e dois deles precisaram ser hospitalizados. Mais de 150 participantes do protesto radical foram identificados.

Israel enfrenta uma guerra contra o grupo terrorista Hamas desde os ataques em seu território, no dia 7 de outubro.