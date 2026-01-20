Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cerca de 1,5 mil integrantes do Estado Islâmico fogem de prisão na Síria

A informação foi confirmada por um porta-voz das Forças Democráticas Sírias (FDS)

Estadão Conteúdo
fonte

O Exército da Síria confirmou a fuga de "um número indeterminado de detentos" e acusou as FDS de terem permitido a saída dos membros do grupo terrorista. (Arquivo / Divulgação)

Cerca de 1,5 mil integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico fugiram de uma prisão na cidade de Shaddadi, no leste da Síria, nesta segunda-feira, 19, segundo a agência Rudaw, que cobre a região do povo curdo.

A informação foi confirmada por um porta-voz das Forças Democráticas Sírias (FDS), aliança militar liderada por indivíduos do povo curdo e que, nos últimos anos, foi a principal parceira dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico na Síria, antes da subida ao poder no país de Ahmed Al-Sharaa em janeiro de 2025.

VEJA MAIS 

image EUA atacam a Síria em retaliação contra o Estado Islâmico

image Turquia prende quase 500 em dois dias de operações contra Estado Islâmico
Um dos maiores foi o ataque a tiros em uma boate de Istambul em 1.º de janeiro de 2017.

O Exército da Síria confirmou a fuga de "um número indeterminado de detentos" e acusou as FDS de terem permitido a saída dos membros do grupo terrorista.

Por sua vez, as FDS afirmaram que "grupos armados", que seriam ligados às forças do governo, lançaram um ataque perto da prisão de al-Shaddadi, "que mantém milhares de membros do Estado Islâmico", acrescentando que "intensos confrontos com nossas forças encarregadas de proteger a prisão" estão em andamento em meio a "uma situação de segurança extremamente perigosa".

No texto, também citam ataques de "forças aliadas ao regime de Damasco" em outra prisão controlada pelos curdos, a de Al-Aqtan, em Raqqa. A força liderada pelos curdos também informou que nove de seus membros foram mortos e outros 20 ficaram feridos nos combates nesse local.

Acordo

Os curdos são o maior povo do mundo sem um Estado próprio, com uma população de mais de 35 milhões de pessoas vivendo em áreas de Irã, Iraque, Síria e Turquia, onde têm conflitos com os quatro governos. Os grupos curdos se opuseram ao Estado Islâmico, com quem batalharam diversas vezes com o apoio dos Estados Unidos, e conseguiram o controle efetivo de regiões da Síria.

A escalada na situação das prisões ocorre menos de 24 horas depois que o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, anunciou no domingo, 18, que havia assinado um acordo de 14 pontos com o comandante das FDS, Mazloum Abdi, para interromper "imediatamente" a violência em curso no nordeste da Síria e integrar as áreas administradas pelas FDS às instituições estatais.

Entre suas principais disposições, o acordo estipula a integração das FDS e de suas Forças de Segurança Interna (Asayish), afiliadas aos ministérios da Defesa e do Interior ao exército sírio, num dos principais pontos de discórdia.

O acordo também prevê a entrega imediata das províncias de Deir ez-Zor e Raqqa pela Administração Autônoma Democrática do Norte e Leste da Síria, liderada pelos curdos, para o governo central. Nos termos discutidos, Damasco também assumiria a responsabilidade pelos detidos do Estado Islâmico e suas famílias atualmente mantidos pelas FDS.

O acordo concede ainda à liderança das SDF o direito de apresentar "uma lista de candidatos" para "cargos militares, de segurança e civis de alto escalão", e Sharaa deve emitir um decreto "nomeando um candidato como governador da província de Hasaka".

Em uma mensagem de vídeo também transmitida no domingo, o comandante das forças lideradas pelos curdos, Mazloum Abdi, disse no domingo que as FDS continuam determinadas a proteger as "conquistas" da região nordeste do país, apesar da "guerra" imposta às suas forças. Abdi chegou a Damasco nesta segunda para negociações com Sharaa.

O gabinete de al-Sharaa informou nesta segunda-feira que o presidente interino sírio conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "afirmou a importância de preservar a unidade e a independência do território sírio" e "a necessidade de garantir os direitos e a proteção do povo curdo". O comunicado informou que eles também concordaram em continuar cooperando na luta contra o Estado Islâmico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Síria

prisão

Estado Islâmico

integrantes

fuga
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rússia não parece buscar a paz; UE está com os ucranianos, diz Von der Leyen em Davos

20.01.26 8h38

Proteção do Ártico

UE está 'completamente comprometida' com segurança no Ártico, diz von der Leyen em Davos

Von der Leyen ainda afirmou que os europeus estão trabalhando em grande aumento de investimentos europeus na Groenlândia

20.01.26 8h12

Fuga em massa

Cerca de 1,5 mil integrantes do Estado Islâmico fogem de prisão na Síria

A informação foi confirmada por um porta-voz das Forças Democráticas Sírias (FDS)

20.01.26 8h03

MUNDO

Ataque russo em Kiev deixa 5.600 prédios sem aquecimento em meio a inverno rigoroso

A Ucrânia está enfrentando um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos

20.01.26 7h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda