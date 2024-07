Centro de Controle de Doenças dos EUA envia equipe para auxiliar Colorado em surto de gripe aviária

O centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, da sigla em inglês) enviou uma equipe de campo com nove pessoas ao Estado do Colorado para auxiliar no gerenciamento do surto da gripe aviária em humanos e em aves.

O Estado do Colorado confirmou quatro infecções e um quinto caso suspeito no domingo.

O CDC, em comunicado no dia 14 de julho, disse que a sua equipe de epidemiologistas, veterinários, médicos e higienista industrial estavam atuando para dar apoio na avaliação do surto e nos casos de infecção em humanos.

Com base nas informações atuais, o centro acredita que o risco ao público é baixo.

O CDC disse que não verificou uma alta inesperada na atividade da gripe no Colorado ou em outros Estados que registraram surtos de gripe aviária em vacas e em aves.

Trabalhadores estavam abatendo galinhas em uma granja que enfrentou um surto da gripe aviária no nordeste do Colorado, de acordo com o governo estadual, que não nomeou a empresa.

VEJA MAIS

O Estado do Colorado relatou um surto de gripe aviária em uma granja com 1,8 milhões de aves no condado de Weld no dia 8 de julho, de acordo com o Departamento Estadual de Agricultura. Trabalhadores na fazenda apresentaram sintomas leves, de conjuntivite a problemas respiratórios, de acordo com o Departamento Estadual de Saúde.

Não se registrava casos de gripe aviária em trabalhadores do setor nos Estados Unidos desde 2022.

O CDC disse que o sequenciamento genético do vírus está sendo feito e que vai investigar quaisquer mutações capazes de impactar a análise de riscos.