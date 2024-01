Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico anuncia fim da ameaça após terremotos no Japão

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, sediado no Havaí, declarou que o risco de tsunami após os recentes terremotos no centro do Japão "passou". O terremoto mais forte, de magnitude 7,6, ocorreu na cidade de Anamizu, na região de Ishikawa, na costa oeste do Japão, por volta das 16h10 do horário local (4h10 no horário Brasília).

Segundo a rede de TV japonesa NTV, um homem morreu ao ficar preso em escombros de um prédio que desabou durante um dos tremores. Não havia mais registro de outras vítimas até a última atualização desta notícia.

A agência americana tranquilizou a população, destacando que a ameaça diminuiu consideravelmente, mesmo após ondas com mais de um metro atingirem algumas regiões japonesas.

VEJA MAIS

Cidades costeiras da Coreia do Sul e do extremo oriente da Rússia foram alertadas para a possibilidade de tsunamis, após a série de terremotos no Japão nesta segunda-feira, 1º. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram destacou que as áreas costeiras da costa ocidental de Sakhalin poderiam ser afetadas pelas ondas do tsunami. Em Vladivostok, importante cidade portuária russa, as autoridades aconselharam os pescadores a retornarem ao porto, embora não tenha havido evacuação dos moradores até o momento.

Na Coreia do Sul, a agência meteorológica pediu aos residentes de algumas cidades costeiras do leste que ficassem atentos a possíveis variações no nível do mar. Alertou ainda que as ondas de tsunami subsequentes poderiam ser mais significativas do que as iniciais.