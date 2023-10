Cataratas do Iguaçu: vazão 16 vezes maior que a média causa inundações no Paraguai; vídeo

O aumento da vazão das Cataratas do Iguaçu, registrado nos últimos dias, está causando inundações no Paraguai. Esta é a segunda maior alta registrada desde 1997. Pelo menos 60 famílias do país vizinho precisaram deixar suas casas, atingidas pelo intenso fluxo de água, 16 vezes acima do normal.

O Rio Iguaçu passa pelas Cataratas e segue em direção ao Paraguai. As chuvas intensas causaram o aumento do fluxo do rio, que, em menos de um dia, subiu de 15 milhões de litros por segundo para 33 milhões.

Além das 60 famílias que tiveram que deixar suas casas no bairro San Rafael, na Ciudad del Este (Paraguai), a Usina de Itaipu acredita que outras 70 também serão afetadas pelo aumento da vazão.

As pessoas atingidas pelo fenômeno foram retiradas e levadas pela Assessoria de Responsabilidade Social Paraguaia para áreas seguras. A Usina orienta que estas famílias não retornem até que as chuvas cessem, o que deve acontecer somente na próxima semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)