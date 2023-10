Cataratas do Iguaçu têm vazão 16 vezes maior que a média; vídeo

As Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, tiveram o segundo maior registro de vazão da história, neste domingo (29), desde 1997. Os registros são monitorados desde quando a Companhia Paranaense de Energia (Copel) passou a controlar automaticamente a queda de água. Às 15h foram registrados 24,2 milhões de água por segundo, 16 vezes maior que média de 1,5 milhão. Veja:

Um dia antes, no sábado (28), foram registrados 7,7 milhões de litros de água por segundo. O atípico volume de água é resultado das fortes chuvas que atingiram o Paraná durante o mês de outubro.

Segundo o g1, devido à quantidade colossal de água, a passarela mais próxima às quedas das Cataratas foi fechada temporariamente. O anúncio foi feito pela concessionária que administra a visitação Parque Nacional do Iguaçu. As grades da passarela também foram retiradas por técnicos como parte do protocolo de segurança.

Ainda segundo a concessionária, o acesso à passarela pode ser liberado se o volume da vazão diminuir, com média de 7 a 8 milhões de litros de água por segundo e sem previsão de nova alta. Também como parte das medidas de segurança, o passeio turístico de barco do Macuco Safari teve que ser suspenso neste domingo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)