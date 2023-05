Caso Madeleine: buscas continuam nesta quarta-feira e reúnem equipes de 3 países

As buscas por pistas que possam levar a uma resolução do caso Madeleine McCann continuam nesta quarta-feira (24), na Barragem do Arade, no Algarve, local frequentada por um suspeito de envolvimento no sumiço, Christian Bruckner, que está preso na Alemanha por outros crimes. O trabalho de buscas começou nesta terça-feira (23), 16 anos após o sumiço da menina britânica, a pedido de autoridades alemãs, e reúne também equipes de Portugal e da Inglaterra.

Pela Polícia Judiciária portuguesa, participam dos trabalhos dez investigadores, acompanhados de integrantes dos Bombeiros. Já os policiais alemães da BKA e ingleses da Scotland Yard têm funções de observação. A Barragem do Arade fica localizada a cerca 50 quilômetros do último local onde Madeleine, então com 4 anos, foi vista em 2007.

Para a polícia alemã, a Barragem pode esconder pistas deixadas pelo principal suspeito. O local já tinha sido alvo de uma busca particular em 2008, porém, na ocasião, não houve envolvimento policial - as diligências foram financiadas por um advogado que tinha como base as teorias de uma vidente.

Em entrevista ao canal Sic Notícias, de Portugal, a médica especialista em Medicina Legal Ana Rita Pereira informou que, apesar de ter se passado tanto tempo, ainda é possível haver restos de esqueto. "A questão é mesmo se vai ser encontrado algum resto da vítima. Se for esse o caso, acho que há esperança para se poder encontrar alguma ligação, algum elemento que possa identificar a vítima, mas depende exatamente do grau de putrefação e de exatamente o que se vai encontrar", declarou.