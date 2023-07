Caso Carlee Russel: mulher desaparece por 2 dias após relatar ter visto criança vagando em estrada

Uma mulher de 25 anos foi encontrada no último sábado (15) depois de desaparecer por dois dias em uma estrada no momento em que ligava para o serviço de emergência (911), informando a polícia sobre uma criança de três ou quatro anos que estaria andando sozinha pela estrada interestadual 459, no Alabama, no Estados Unidos.

A enfermeira Carlethia "Carlee" Nichole Russel mora na cidade de Hoover e o desparecimento dela chamou a atenção da imprensa americana e do mundo nos últimos dias.

Por volta das 21h35, Carlee parou o carro no meio da estrada para ajudar a criança e, além de ter ligado para a emergência, também falou ao telefone com sua cunhada, contando sobre o incidente. “A namorada do meu filho a ouviu perguntando à criança: ‘Você está bem?'", relatou Talitha Russel, mãe de Carlee.

A mãe da enfermeira relatou também que, na ligação, a cunhada não ouviu a voz de nenhuma criança. "Ela nunca ouviu a criança dizer nada, mas ouviu nossa filha gritar”, disse Talitha. “A partir daí, tudo o que ela ouviu no telefone foi o ruído de fundo da interestadual.”

A polícia chegou ao local três minutos depois. Carlee já havia desaparecido. Os agentes não encontraram sinais da criança. No carro da enfermeira, ficaram alguns dos pertences.

“A porta do carro dela estava aberta, o motor ligado e eles encontraram o telefone dela no chão, junto com a peruca e o chapéu”, disse Talitha Russell. “A bolsa dela ainda estava no carro. Seu relógio Apple estava em sua bolsa e seus Air Pods também.”

Cerca de 50 ou 60 pessoas foram mobilizadas nas buscas pela mulher desaparcida. A polícia chegou a oferecer recompensa de 25 mil dólares para quem tivesse pistas sobre o desaparecimento de Carlee.

O chefe de polícia de Hoover, Nichlolas Derzis, disse em entrevista ao jornal The New York Times que a enfermeira reapareceu na porta da frente de sua casa no último sábado (15) e foi recebida pela família. Depois, foi encaminhada ao hospital.

Ainda não está claro onde Carlee esteve desde o dia em que desapareceu e nenhum outro detalhe foi fornecido pelas autoridades. A polícia informou que conseguiu “uma declaração inicial” da enfermeira, e que "os detalhes da declaração fazem parte da investigação em andamento, que deve continuar nos próximos dias”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).